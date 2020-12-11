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11.12.2020 18:38
Рубрика: Происшествия

Директор фирмы пойдет под суд за гибель людей от отравления угарным газом

Текст: Элина Труханова (Кострома)

В Костроме завершено расследование уголовного дела о гибели супружеской пары от отравления угарным газом.

По информации следственного управления СК РФ по Костромской области, в 2018 году коммерческая организация в лице ее руководителя заключила договор с жильцами нескольких многоквартирных домов по улице 2-й Загородной в Костроме на проведение регулярных проверок, ремонта и обслуживания в этих домах вентиляционных каналов и газодымоходов.

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Тем временем жильцы одной из квартир внесли несогласованные изменения в конструкцию своей вентиляционной системы, установив принудительную вытяжку наряду с имеющимся на кухне бытовым газовым проточным водонагревателем. По мнению специалистов, это привело к ухудшению работы вытяжной вентиляции и возможности возникновения обратной тяги в дымовом канале кухни. Все в итоге закончилось трагедией: в ночь на 28 сентября 2019 года супруги 1982 и 1988 годов рождения скончались от острого отравления угарным газом.

- Обслуживающая организация нарушение не выявила, хотя при своевременном выполнении предусмотренных договором периодических проверок очевидный факт вмешательства в конструкцию вентсистемы был бы выявлен и устранен, - пояснила официальный представитель регионального СУ СК РФ Ольга Вакурова.

В ведомстве сообщили, что гендиректор фирмы по обслуживанию дымоходов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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