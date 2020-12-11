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11.12.2020 16:12
Рубрика: Происшествия

Прокуратуры Москвы опротестовала штраф детскому хоспису "Дом с маяком"

Текст: Иван Егоров

В четверг, 10 декабря, Зюзинский суд Москвы оштрафовал благотворительное учреждение "Детский хоспис" на 200 тысяч рублей по статье 6.16 КоАП, сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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По поручению Генпрокуратуры прокуратура Москвы проверила законность судебного акта, который еще не вступил в силу.

"По ряду существенных нарушений, допущенных при рассмотрении административного дела, Зюзинским межрайонным прокурором Москвы на постановление районного суда принесен протест с требованием об отмене судебного акта и прекращении административного производства в отношении детского хосписа в связи с отсутствием состава правонарушения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Рассмотрение протеста назначено на 14 декабря 2020 года, результаты поставлены на контроль прокуратуры.

Как ранее рассказала директор хосписа Лида Мониава, изначально на хоспис пожаловались из-за выписывания пациентам слишком большого числа наркотических лекарств. А после проверки, по ее словам, хоспису вменили следующие нарушения: "журналы наркотических средств оказались не пронумерованы, не прошнурованы, не заверены подписью руководителя, отсутствует печать организации, не были внесены необходимые отметки, не были учтены корешки от рецептов и так далее".

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