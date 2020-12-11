В Хабаровском крае осудили директора школы за халатность во время тайфуна

В Хабаровском крае вынесли приговор директору школы №1 города Советская Гавань. Ее обвиняли в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть вторая статьи 293 УК РФ).

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, руководитель образовательного учреждения 5 сентября 2018 года прервала учебный процесс из-за бушевавшего тайфуна. Но женщина не организовала безопасное нахождение детей до передачи их родителям.

В результате две девочки вышли во двор школы, где на одну учащуюся упал кусок крыши, причинив тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил директора к двум годам лишения свободы условно.