В Приморье стартовала Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь

В пятницу стартовала традиционная Неделя культуры и туризма провинции Цзилинь в Приморском крае. Все мероприятия на этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки пройдут в онлайн режиме.

Двухсторонний протокол об установлении побратимских отношений между Приморским краем и провинцией Цзилинь был подписан 30 лет назад. По случаю юбилея и в рамках проведения Недели культуры и туризма два соседних региона проведут выставку "Счастливая провинция Цзилинь - Дружественная встреча", международный онлайн-фестиваль "Студенческий голос", серии выставок "Счастливая провинция Цзилинь" и прочее.

"Все это откроет новые возможности для близкого знакомства участников мероприятия с культурой провинции Цзилинь и ее более глубокого понимания", - уверены организаторы мероприятия.

"Дружба между нашими народами уходит корнями в прошлое. Все вы знаете, что в последние годы с успехом проходят двухсторонние встречи наших руководителей. Во Владивостоке проводится культурное мероприятие "Дни провинции Цзилинь". Бизнес-миссии посещают территории друг друга. В эти сложные времена, связанные с ограничениями из-за пандемии коронавируса, братский народ и народное правительство провинции Хуньчунь оказали поддержку средствами индивидуальной защиты и медицинским оборудованием. Мы надеемся, что в ближайшие годы наши регионы будут развивать торгово-экономические отношения, гуманитарные связи", - отметил зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков.