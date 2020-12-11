В Нижнем Новгороде ритуальщики подрались с родными покойного

Сотрудники полиции проводят проверку по факту нанесения телесных повреждений нижегородцу, которого избили сотрудники ритуальной компании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Нижегородской области.

Конфликт произошел 7 декабря. Вечером в полицию поступило сообщение о смерти пожилого мужчины в поселке Новое Доскино Автозаводского района. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, чтобы осмотреть покойного на предмет признаков насильственной смерти.

По прибытии полицейских родственники рассказали о случившемся конфликте с сотрудниками ритуального агентства, которые обратились к ним с предложением об организации похорон. После отказа от услуг ритуальщики спровоцировали драку и избили одного из родственников умершего. Пострадавший обратился к медикам, подтверждение этого факта есть в распоряжении у полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.