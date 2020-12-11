В Перми лжеполицейские подбросили мужчине соду и потребовали взятку

В Перми суд признал трех жителей Пермского края и двух жителей Москвы виновными в крупном вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Как пояснили в СК России по Пермскому краю, следствием и судом установлено, что злоумышленники, представившись сотрудниками полиции, задержали жителя Перми якобы по подозрению в распространении наркотических веществ. При задержании они использовали травматический пистолет, а также попросили одну из знакомых девушек исполнить роль эксперта-криминалиста. При обыске на месте задержания жертве были подброшены в карман, а потом изъяты пакеты с белым порошком (пищевой содой), в которых якобы находились наркотические вещества.

За отказ от возбуждения уголовного дела злоумышленники потребовали у своей жертвы 100 тысяч рублей и долговую расписку на сумму один миллион рублей. Потерпевший пообещал расплатиться с вымогателями, но, после того как его освободили, сразу же обратился в полицию.

Суд приговорил виновных, в том числе девушку, которая исполнила роль эксперта-криминалиста, к лишению свободы на сроки от четырех до шести с половиной лет лишения свободы.