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11.12.2020 14:40
Рубрика: Происшествия

На Алтае полицейского задержали с героином и "кислотой"

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере начальником отдела полиции по Залесовскому району.

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- По предварительным данным, на территории города Заринска сотрудник полиции осуществил покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Однако довести преступный умысел до конца подозреваемому не удалось - он был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю при содействии регионального управления ФСБ, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, при задержании у сотрудника полиции обнаружили 430 граммов героина и 70 граммов "кислоты" (синтетического наркотика).

По ходатайству следователя СК полицейский заключен под стражу. В Залесовском районе он служит с мая прошлого года. До этого проходил службу в Заринске во вневедомственной охране. Работал в органах по контролю за оборотом наркотиков, занимал должность заместителя начальника отдела.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Борьба с наркотиками Преступления правоохранителей

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