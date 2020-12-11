На Алтае полицейского задержали с героином и "кислотой"

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотического средства в особо крупном размере начальником отдела полиции по Залесовскому району.

- По предварительным данным, на территории города Заринска сотрудник полиции осуществил покушение на сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Однако довести преступный умысел до конца подозреваемому не удалось - он был задержан сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю при содействии регионального управления ФСБ, - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

По данным следствия, при задержании у сотрудника полиции обнаружили 430 граммов героина и 70 граммов "кислоты" (синтетического наркотика).

По ходатайству следователя СК полицейский заключен под стражу. В Залесовском районе он служит с мая прошлого года. До этого проходил службу в Заринске во вневедомственной охране. Работал в органах по контролю за оборотом наркотиков, занимал должность заместителя начальника отдела.