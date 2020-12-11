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11.12.2020 13:46
Рубрика: Происшествия

Пропавшего в Томске подростка обнаружили мертвым

Текст: Наталья Граф (Томск)

В Томске в лесном массиве в окрестностях поселка Тимирязевское поисковики нашли тело пропавшего подростка.

Днем, 30 ноября, 17-летний томич ушел из дома на прогулку и не вернулся. На протяжении двух недель его искали полиция, следователи и волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт". Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство".

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- На месте происшествия работает следственная группа, - сообщает представитель СК по Томской области Елена Лебедева. - При внешнем осмотре на теле погибшего признаков насильственной смерти не обнаружено.

Что произошло с пропавшим подростком, пока неизвестно. Назначена судебная медицинская экспертиза.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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