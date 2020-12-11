Самолет вернулся в Иркутск из-за срабатывания датчика неисправности

Лайнер, вылетевший с пассажирами в Новосибирск, экстренно вернулся в аэропорт вылета.

Как сообщает ТАСС, в пятницу днем самолет Embraer 170, выполнявший рейс С7-5230 по маршруту Иркутск - Новосибирск, пробыл в небе менее часа и вернулся с половины пути.

- Сработал датчик технической неисправности, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета, - сообщили в транспортной прокуратуре.

На борту было 76 пассажиров, никто из них не пострадал.

- Какая именно неисправность произошла на борту, пока неизвестно. Транспортной прокуратурой организована проверка, - рассказала помощник прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Екатерина Телегина.