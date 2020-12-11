В Каспийском море пропали пятеро рыбаков

Сотрудники МЧС и пограничники в Каспийском море ведут поиски пятерых мужчин, которые отплыли от берега на рыбацкой байде и пропали, сообщает "Интерфакс".

Рыбаки ушли на промысел 27 ноября. Их ищут уже тринадцатые сутки. Поиски ведутся не только в прибрежной зоне, но и в нейтральных водах. За две недели людей могло отнести достаточно далеко. Поэтому в поисках спасателям активно помогают сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану.

Все пропавшие - мужчины разных возрастов. Это жители Кизляра, а также Кизлярского и Тарумовского районов республики.