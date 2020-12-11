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11.12.2020 08:06

В КЧР построят и реконструируют 40 медучреждений

Текст: Михаил Русин
В Карачаево-Черкессии с 1 января 2021 года стартует реализация региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения на период до 2025 года включительно, которая позволит обеспечить доступность и повысить качество первичной медико-санитарной помощи в регионе. При этом упор делается на сельские и отдаленные населенные пункты.

В частности, запланированы ремонт и реконструкция объектов здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Ключевым пунктом программы предусматривается строительство, реконструкция и капитальный ремонт четырех десятков учреждений здравоохранения первичного звена. При этом из них 24 новых объекта здравоохранения будет построено.

Медицинские организации и их структурные подразделения получат новое медицинское оснащение и транспорт. По программе предполагается закупить 27 единиц медицинского оборудования: 17 единиц - взамен изношенного, 10 - для дооснащения. Также будут закуплены 64 автомобиля для доставки пациентов и медицинских работников. При этом 24 машины, планировавшиеся к закупке в 2021 году, согласно распоряжению руководства страны будут поставлены в республику до конца декабря 2020 года. Кроме того, программа позволит удовлетворить потребность в квалифицированных медицинских кадрах.

Примечательно, что на портале госуслуг прошли публичные слушания, а результаты опроса населения учитывались при доработке этой региональной программы.

Ранее глава КЧР Рашид Темрезов в рамках видеоконференцсвязи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко обсудил готовность республики к старту программы модернизации первичного звена здравоохранения.

- В нашей республике высокий процент населения проживает в сельской местности и обслуживается именно в первичном звене. По моей просьбе с Михаилом Альбертовичем обсудили возможность выделения дополнительных средств на реконструкцию поликлиники в Адыге-Хабле и поселке Орджоникидзевский. Сейчас на медицинских работниках лежит колоссальная нагрузка и ответственность, поэтому улучшение условий их работы, укрепление лечебно-диагностической базы просто необходимы для здоровья наших жителей, - отметил Рашид Темрезов по итогам встречи в формате видеоконференцсвязи с главой Минздрава России.

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