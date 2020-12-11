Оправданные калининградские врачи могут выйти на работу в любое время

Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, которых 10 декабря оправдал в Калининграде суд присяжных по делу об убийстве новорожденного, могут приступить к работе в любое время.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения. "В связи с отменой меры пресечения медработники могут приступить к исполнению своих должностных обязанностей в любое время, так как трудовые правоотношения с ними не были прекращены и от занимаемых ими должностей они не отстранялись", - прокомментировали в минздраве.

Сами доктора после заседания суда заявили, что готовы сразу выйти на работу. Елена Белая на момент возбуждения уголовного дела была и.о. главврача роддома №4, где в ноябре 2018 года умер недоношенный 700-граммовый младенец с тяжелой патологией. Элина Сушкевич работает анестезиологом-реаниматологом в областном перинатальном центре.

Обвинение им было предъявлено в июне 2019 года. С тех пор обе обвиняемые находились под домашним арестом.

Калининградское "дело врачей" вызвало широкий общественный резонанс. Его ход контролировал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. За объективностью расследования следило и медицинское сообщество, с соответствующей просьбой обращался к президенту глава Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Поддержать обвиненных врачей старались не только их коллеги, но и пациенты. Калининградки, чьим детям появиться на свет помогла Сушкевич, провели несколько флэшмобов в ее поддержку, выкладывая в соцсети фото своих малышей.