В Сочи водитель и пассажир BMW погибли в ДТП с большегрузом

В поселке Лоо Сочи в автомобильной аварии погибли два человека.

- 11 декабря в 0.05 на 154-м километре федеральной трассы Джубга - Сочи произошло ДТП. По предварительным данным, 36-летний водитель BMW не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF, - сообщила "РГ" начальник отдела пропаганды ГИБДД по Кубани Ирина Заватская.

От удара оба транспортных средства отбросило на металлическое ограждение.

В результате ДТП погибли водитель BMW и его 36-летний пассажир. Все обстоятельства аварии выясняются.