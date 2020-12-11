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11.12.2020 18:01
Рубрика: Происшествия

Знакомые рассказали о жестоко убитой на Кубани девушке

Текст: Михаил Сухарев

Однокурсники и коллеги убитой в Армавире 26-летней девушки поделились со СМИ воспоминаниями о ее судьбе. В жизни она была компанейской, общительной и приятной, цитирует РИА Новости слова знакомых.

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Коллега убитой Анна Глова рассказала, что какое-то время работала с ней в обувном магазине.

"Она была очень воспитанная, приятная во всех отношениях девочка. Вообще ничего плохого про неё не могу сказать", - отметила Глова.

Однокурсница потерпевшей Ангелина Беляева проучилась с девушкой четыре года в университете, но после не общалась: "Училась хорошо, добрая, веселая, общительная. Очень сильно любила братика, как и он ее".

Как сообщалось ранее, 32-летний житель Армавира Краснодарского края подозревается в жестоком убийстве своей сожительницы и ее девятилетнего брата. Снимки убитых он разместил в соцсетях. По данным следственного управления СК РФ по региону, днем 10 декабря мужчина голыми руками убил девушку в съемной квартире, а затем на машине приехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил брата погибшей. Автомобиль подозреваемого позднее обнаружили в поселке Джубга недалеко от моря, самого мужчину продолжают разыскивать. По факту двойного убийства следственные органы возбудили уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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