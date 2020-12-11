В Челябинске снятый с самолета пассажир набросился на полицейского

В Челябинске 57-летний пьяный пассажир, снятый с рейса из-за неадекватного поведения, напал на полицейского, схватив его за горло. Об этом в пятницу сообщили в Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

- Инцидент произошел вечером 7 декабря, - рассказали в пресс-службе транспортной полиции. - К воздушному судну рейса Челябинск - Москва вызвали наряд полиции из-за из-за пьяного пассажира, который нецензурно выражался и мешал работе бортпроводников. В результате командиром судна было принято решение отказать ему в перелете. При доставлении в дежурную часть мужчина публично оскорблял находившихся при исполнении служебных обязанностей полицейских, а также схватил за шею одного из них.

В отношении дебошира составили протокол за появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, он привлечен к уголовной ответственности за применение насилия и оскорбление представителей власти. Теперь ему грозит наказание в виде штрафа на сумму до 200 тысяч рублей и вплоть до пяти лет лишения свободы, отметили в полиции.