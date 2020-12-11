В Екатеринбурге осудили женщину за убийство семилетней дочери

В Екатеринбурге 33-летнюю женщину признали виновной в жестоком убийстве собственного ребенка. Инцидент произвёл днем 30 апреля 2020 года. Полиция задержала подозреваемую на месте преступления. Об этом докладывает УМВД Екатеринбурга.

Как говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Свердловской области, в тот день мать внезапно почувствовала неприязнь к семилетней девочке и стала бить ее руками и ремнем. Ребенок от полученных повреждений скончался на месте.

После женщина рассказала соседям о случившемся, и те вызвали "скорую". Медики констатировали смерть малышки.

Чтобы установить обстоятельства преступления, провели судебно-медицинскую, биологическую и молекулярную экспертизы. Допросили обвиняемую, ее родственников, соседей и других. Провели очную ставку женщины с ее мужем.

Суд признал доказательства достаточными, чтобы признать женщину виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности ( часть 4 статьи 111 УК РФ). Ей назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.