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11.12.2020 11:36
Рубрика: Происшествия

В Кургане экс-главу МЧС отправили под домашний арест

Текст: Юлия Мякишева

Суд изменил меру пресечения бывшему начальнику курганского главка МЧС Олегу Рожковую. Ранее он находился под стражей, но сегодня был отправлен под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Фото: Станислав Савельев/ РИА Новости
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Напомним, Рожкова задержали и арестовали 27 марта 2020 года по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, в мае 2017 года между МЧС и одним курганским предприятием был заключен госконтракт на 94 миллиона 410 тысяч рублей. Рожков знал о недостатках продукции, но организовал приемку робототехнических средств. При этом были составлены фиктивные акты о соответствии техники условиям и госконтракту. Поставщику необоснованно перечислили 56,5 миллиона бюджетных рублей. Роботы использовать в работе не стали, так как они были непригодны к эксплуатации.

В апреле возбудили еще два уголовных дела. Рожкову также инкриминируют хищение бюджетных средств и незаконное использование в личных целях специализированной и спасательной техники. По информации правоохранительных органов, с 1 января 2017 по 22 сентября 2019 экс-глава ведомства премировал начальника одного из подразделений и потратил на это не мене 200 тысяч. А в 2019 году фигурант пользовался техникой МЧС, в то время как она была нужна для работы.

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