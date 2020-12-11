Распоряжение губернатора города Севастополя от 10 декабря 2020 года № 447-РГ "О переносе выходного дня в декабре 2020 г."

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 30.04.2020 № 5-ЗС "О Правительстве Севастополя" в целях рационального использования работниками рабочего времени:

1. Рекомендовать перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 г., на четверг, 31 декабря 2020 г., для государственных гражданских служащих города Севастополя, работников государственных органов города Севастополя, работников государственных предприятий и учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти города Севастополя.

2. Рекомендовать перенести выходной день с субботы, 26 декабря 2020 г., на четверг, 31 декабря 2020 г., органам местного самоуправления в городе Севастополе, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Севастополя.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Правительства Севастополя.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев







