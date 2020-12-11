В 70 районах Таиланда зафиксировано сильное загрязнение воздуха

Этим утром сразу в ряде районов Таиланда уровень загрязнения воздуха в несколько раз превысил допустимую отметку. Данные мониторинга приводит World's Air Pollution.

В 40 районах Бангкока индекс качества воздуха повышен до красного уровня и при норме в 50 пунктов составляет от 151 до 168, что может негативно отражаться на здоровье людей. Лицам из групп риска противопоказано долгое пребывание на улице, пишет ТАСС.

Тяжелым из-за загрязнений воздух стал также в 30 районах на севере и северо-востоке Таиланда. Период с декабря по апрель в Бангкоке и соседних провинциях - пиковое время загрязнения атмосферы. В это время года нет ветра, а все выбросы от автомобилей и предприятий задерживаются в воздухе.

По данным World's Air Pollution на пятничное утро, королевство занимает девятое место в списке стран с самым низким качеством воздуха. Первые восемь строчек в этом списке занимают Китай, Индия, Афганистан, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Южная Корея и Уганда соответственно.