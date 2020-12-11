В Вооруженных силах вылечились от коронавируса более 20 тысяч военнослужащих

Минобороны РФ представило последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно статистике, опубликованной в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 195 военнослужащих. А общее количество военных, которые начиная с марта избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 20 314 человек.

По сведениям на вечер 11 декабря, в Вооруженных силах после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного теста на Covid-19 сняли с медицинского контроля 77 817 военнослужащих.

В то же время на контроле у врачей сейчас находятся 4 062 военных, у которых диагностировали опасную инфекцию. Это меньше, чем было в минувший четверг и несколькими днями ранее. 2 736 пациентов лежат в военных госпиталях. Шестьдесят семь человек изолированы по месту службы. Сорок четыре лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 215 лечатся на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 8 человек, в состоянии средней тяжести - 19 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с началом работы многопрофильных медицинских центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, помощь там оказали 12 456 пациентам, 3 969 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.