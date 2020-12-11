Власти США ужесточат правила предоставления убежища иностранцам

Администрация США резко ужесточает правила предоставления политического убежища в Соединенных Штатах гражданам других стран. Соответствующие предложения были обнародованы в четверг министерствами юстиции и внутренней безопасности.

В сообщении для прессы поясняется, что новая инициатива призвана обновить и упорядочить процедуры рассмотрения прошений о предоставлении убежища. Она, в частности, позволит американским властям "более эффективно" отделять безосновательные обращения от заслуживающих рассмотрения, пишет ТАСС.

Американские правозащитники уже выразили тревогу. По их данным, на практике это будет означать, что "убежище в США окажется вне пределов досягаемости большого процента лиц, которые в прошлом соответствовали бы критериям" наделения их таким статусом. Предполагается также, что судьям, рассматривающим иммиграционные дела, благодаря новым правилам будет легче квалифицировать некоторые прошения о предоставлении убежища как не заслуживающие рассмотрения.

Ожидается, что уже в пятницу новый документ будет опубликован в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США, а через 30 дней после этого нововведения вступят в силу.