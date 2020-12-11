ВМФ РФ получит до конца 2020 года четыре боевых корабля

Военно-морской флот России является сегодня одним из самых активно развивающихся флотов в мире. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, добавив, что до конца этого года в состав флота войдут четыре боевых корабля.

Речь идет о большом десантном корабле "Петр Моргунов", корветах "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", а также корабле противоминной обороны "Яков Баляев". В интервью газете Вооруженных сил России "Красная звезда" адмирал уточнил, что всего в 2020 году было построено порядка 40 боевых кораблей, подводных лодок, катеров и судов обеспечения.

По словам Евменова, в интересах ВМФ РФ продолжается серийное строительство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта "Борей-А" и многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", фрегатов, корветов и малых ракетных кораблей. Также продолжится серийное строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота.

Ранее сообщалось, что российский крейсер "Адмирал Нахимов" вошел в список лучших боевых кораблей мира по версии издания Military Watch Magazine. Российские атомные крейсеры назвали одними из самых смертоносных в мире. "Адмирал Нахимов" в настоящий момент проходит модернизацию, но даже в изначальном виде он опасен для противников. Издание отмечает, что после модернизации крейсер будет иметь еще большее преимущество перед конкурирующими классами боевых кораблей, поскольку получит современное вооружение и новые системы радиоэлектронной борьбы.