АПЛ "Владимир Мономах" впервые запустила четыре ракеты "Булава"

Атомная подводная лодка (АПЛ) стратегического назначения "Владимир Мономах" впервые осуществила залп четырьмя баллистическими ракетами "Булава".

Как сообщили в Минобороны России, стрельба велась из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. Залп выполнялся из подводного положения.

- Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, - цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве добавили, что полет ракет прошел в штатном режиме. Боевые блоки прибыли в заданный район, что подтверждено данными объективного контроля.

К-551 "Владимир Мономах" проекта 955 "Борей" является подводным крейсером четвертого поколения. АПЛ была спущена на воду в 2012 году, в декабре 2014 года принята в состав Тихоокеанского флота через несколько месяцев после первого испытательного запуска ракеты "Булава". Подлодка может погружаться на глубину до 480 метров, автономность плавания составляет 90 суток, экипаж состоит из 107 человек. На вооружении корабля находится шесть торпедных аппаратов, крылатые ракеты, мины, средства ПВО и 16 баллистических ракет "Булава".