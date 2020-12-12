Автовладельцев предупредили о росте угонов в России

Предпочтения российских угонщиков сильно изменились в связи с пандемией. К такому выводу пришли в департаменте андеррайтинга "АльфаСтрахование", проанализировав статистику угонов у клиентов компании с января по сентябрь.

Два главных вывода: угонять стали реже, а воры перешли с премиум-авто на менее дорогие и более массовые марки и модели автомобилей.

- За прошедшие месяцы из-за пандемии частота угонов снизилась на 20%. Это связано с мерами по ограничению передвижения на автомобилях весной, а также ужесточением процедуры пересечения границ. Угнанные автомобили, прежде всего, премиум-класса стало невозможно перевести на другие территории, также к нам в страну не попали группы угонщиков из сопредельных стран, - пояснил директор департамента Илья Григорьев.

Как следствие - из топ-10 по угонам выбыл целый ряд дорогих автомобилей. В частности, некогда популярные у криминала Land Rover Freelander и Toyota Land Cruiser Prado. А Toyota Land Cruiser 200 едва удержался в десятке. Впрочем, в лидерах остаются "японцы", но уже чуть более доступные - Toyota Camry (частота угонов 0,7%), Lexus LX (0,62%), Toyota RAV4 (0,36%) и Lexus RX (0,21%). Дальше список выглядит так: Hyundai Tucson (0,21%), Kia Sorento (0,20%), ВАЗ 2121 Niva (0,18%), Toyota Land Cruiser 200 (0,17%), Kia Rio (0,16%) и Mercedes-Benz S-Сlass (0,16%).

Кстати, аналитики предполагают, что внедренные российским представительством Toyota меры для защиты новых автомобилей - специальная маркировка - могут снизить не только частоту угонов этих машин, но и позитивно скажутся на всей статистике. Но в ближайшей перспективе ситуация, увы, если и изменится, то скорее в худшую сторону.

- К сожалению, после ослабления карантинных мер частота угонов по всем сегментам и маркам авто не только вернется на прежние уровни, но и, скорее всего, увеличится в связи с ростом цен как на сами автомобили, так и на запчасти из-за роста курса валют, а также общей экономической ситуацией, - предупредил Илья Григорьев.