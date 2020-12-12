Больше 70 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число заболевших новым типом коронавируса в мире перешагнуло отметку в 70 миллионов человек (70 025 535). Данные публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

Чаще всего положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получают в США. В стране заболели уже 15 миллионов 758 тысяч 661 человек. На втором месте Индия, в которой число инфицированных приближается к 10 миллионам (9 796 769). На третьем - Бразилия, в стране заразились 6 миллионов 781 тысяча 799 жителей.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили страны Европы о предстоящих шести тяжелых месяцах из-за коронавируса. Наряду с США Европа вновь в эпицентре заболеваемости. По данным Ханса Клюге, директора Европейского регионального бюро ВОЗ, на нее приходится 28% мировых случаев заболевания COVID-19 и 26% смертей. Он выразил особую озабоченность ситуацией в Швейцарии и Франции, где отделения интенсивной терапии загружены на 95%. Сдерживать рост инфекции помогает карантин, именно поэтому большинство европейских стран повторно вводят строгие ограничительные меры.