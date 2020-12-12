Больше тысячи россиян вернулись с Кипра на родину вывозными рейсами

По меньшей мере 1 тысяча 270 российских граждан, застрявших в нынешнем году на острове Кипр в связи с прекращением авиационного сообщения на фоне начала пандемии, смогли вернуться на родину вывозными авиарейсами. Всего их было 17, рассказал посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий.

Проблематичной была доставка на рейсы россиян, которые находились в северной части Кипра. Необходимо было организовать их переход через буферную зону острова, разделяющую территории проживания греческой и турецкой общин. "250 человек было эвакуировано с северных территорий Кипра, что было непросто в условиях закрытых границ и полного локдауна. Это стало возможным благодаря совместной работе с кризисным штабом МИД России", - цитирует ТАСС руководителя диппредставительства РФ на Кипре.

Туристам оказывалась материальная помощь, приобретались и передавались лекарства, продукты питания, средства первой необходимости. Помощь в этой работе оказали сотрудники российского культурного центра, постоянно проживающие на Кипре. В эти тяжелые месяцы в полной мере проявились лучшие качества русского характера: способность мобилизоваться в трудную минуту, готовность к взаимопомощи и взаимовыручке, подытожил дипломат.