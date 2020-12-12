Число выявленных заражений COVID-19 в мире достигло 71 млн

До 71 миллиона человек достигло в мире число выявленных заражений COVID-19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. От заболеваний, связанных с COVID-19, умерли 1 млн 594 777, выздоровели более 45 млн человек. В число стран, где заразилось свыше 5 млн человек, вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты с 15 млн 842 789 инфицированных COVID-19 и где зафиксировано 295 450 летальных исходов, а излечились более 6 млн человек.

Второе место занимает Индия, где число заразившихся выросло до 9 млн 826 775, число скончавшихся - до 142 628, поправились более 9,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 836 227 заболевших, умерли 180 437 больных, вылечились более 6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 205,4. В США на 1 млн жителей скончались 913 человек, Индии - 103, Бразилии - 846.