Указ главы Чувашской Республики от 12 декабря 2020 года № 311 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Пункт 2.2 Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологи­ческого благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307) изложить в следующей редакции:

"2.2. Установить, что с 14 декабря 2020 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки реализация образовательных программ осуществляется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, образовательных организаций высшего образования, осуществляющих свою деятельность на территории Чувашской Республики.".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 14 декабря 2020 года.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







