Постановление губернатора Камчатского края от 9 декабря 2020 года № 222 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в части 31:

а) в пункте 2 слова "и дополнительного образования" исключить;

б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3) с 10 декабря 2020 года образовательный процесс в дистанционной форме в организациях дополнительного образования всех форм собственности, за исключением занятий в общеобразовательных организациях, организованных с обучающимися одного класса (группы), индивидуальных занятий по дополнительным предпрофессиональным программам, а также занятий, организованных в мобильном технопарке "Кванториум-Камчатка";

4) проведение олимпиад для обучающихся образовательных организаций в классах (кабинетах) по месту обучения, либо в дистанционном формате.";

2) части 311 и 312 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







