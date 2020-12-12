Постановление правительства Кировской области от 9 декабря 2020 года № 664-П "О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности", с учетом предложений главного государственного санитарного врача по Кировской области Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести изменение в подпункт 1.7 пункта 1 постановления Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области", дополнив абзац пятый словами ", с 23.12.2020 по 05.01.2021, с 06.01.2021 по 19.01.2021".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Председателя Правительства Кировской области Д.А.Курдюмов







