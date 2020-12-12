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12 декабря 2020 г.

Постановление губернатора Костромской области от 10 декабря 2020 года № 279 "О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 06.04.2020 № 47"

В целях принятия мер по снижению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 8 декабря 2020 года № 57, введением на территории Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 6 апреля 2020 года № 47 "О дополнительных мерах, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют деятельность на территории Костромской области в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 79, от 15.05.2020 № 81, от 15.11.2020 № 242, от 20.11.2020 № 248) следующее изменение:

в абзаце первом пункта 1.1 слова "13 декабря 2020 года" заменить словами "15 января 2021 года".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области С.Ситников



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