Постановление губернатора Пензенской области от 9 декабря 2020 года № 240 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), принимая во внимание письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области от 24.11.2020 № 58-00-05/8-9146-2020, постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В пункте 3:

1.1.1. в абзаце первом слова "по 10.12.2020 включительно" заменить словами "по 24.12.2020 включительно";

1.1.2. в подпункте 3.1 после слов "по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении," дополнить словами "проектам правил благоустройства территорий";

1.1.3. дополнить подпунктом 3.8.1 следующего содержания:

"3.8.1. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках, допускать посетителей исходя из площади помещений не более одного человека на 10 кв. м;".

1.2. Подпункт 5.5 пункта 5 признать утратившим силу.

1.3. В пункте 7 слова "по 10.12.2020 включительно" заменить словами "по 24.12.2020 включительно".

1.4. Пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:

"- пересмотр в физкультурно-спортивных организациях, образовательных организациях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, графиков проведения тренировок в сторону уменьшения с целью организации перерыва между занятиями на один час для проведения дезинфекции и проветривания помещений.".

1.5. В пункте 17 после слов "с 27.11.2020 по 10.12.2020" дополнить словами "включительно, с 11.12.2020 по 24.12.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







