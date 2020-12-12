Перечислены ситуации самостоятельной записи экранов смартфонами

Названы ситуации, когда смартфон тайно делает и рассылает запись с экрана. Такая возможность появляется, когда в телефон попадает вирус. Вредоносная программа может быть скачена пользователем в виде приложения, пояснила аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина. Обезопасить свой телефон можно, если не переходить по сомнительным ссылкам.

"При получении подозрительных писем, сообщений в мессенджере или СМС от неизвестного пользователя с вложением любого формате, не стоит открывать их, а лучше сразу удалить такие файлы", - цитирует эксперта "Прайм".

Для защиты своего гаджета от вирусов желательно установить антивирус и регулярно его обновлять, проводить сканирования. А при необходимости скачать приложение - идти только в официальные магазины - Google Play, App Store и Huawei AppGallery. При этом следует обращать внимание на рейтинг и отзывы пользователей.

Ранее старший вице-президент Apple по разработке программного обеспечения Крейг Федериги рассказал, что с 2021 года компания будет удалять из App Store приложения, которые не спрашивают предварительного разрешения у пользователей для их отслеживания. Новые требования предусматривают прозрачность отслеживания приложений. Те, что не будут им соответствовать, исчезнут из "яблочного" магазина приложений. Добавим, что отслеживание пользователей используется разработчиками для настройки целевой рекламы и оценки ее эффективности.