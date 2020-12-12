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12 декабря 2020 г.

Указ губернатора Пермского края от 11 декабря 2020 года № 159 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

Дата подписания 11 декабря 2020 г.
Опубликован 12 декабря 2020 г.
Вступает в силу 14 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150, от 12 ноября 2020 г. № 151, от 03 декабря 2020 г. № 157) следующие изменения:

1.1. в пункте 1:

1.1.1. слова "по 13 декабря 2020 г." заменить словами "по 27 декабря 2020 г.";

1.1.2. после слова "общественных" дополнить словами ", физкультурных, праздничных корпоративных мероприятий";

1.2. в пункте 2.1 слова "но не более 400 человек" заменить словами "но не более 50 человек";

1.3. дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:

"2.9. праздничных новогодних мероприятий в дошкольных, общеобразовательных организациях, образовательных организациях среднего профессионального и дополнительного образования при условии их проведения исключительно в группах, классах в отсутствие посторонних лиц, в том числе детей из других групп, классов.";

1.4. в пункте 4 слова "по 13 декабря 2020 г." заменить словами "по 27 декабря 2020 г.";

1.5. дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:

"4.5. организаций, предоставляющих услуги по курению кальянов.";

1.6. в абзаце третьем пункта 5.4 слова "по 13 декабря 2020 г." заменить словами "по 27 декабря 2020 г.";

1.7. дополнить пунктом 5.6(1) следующего содержания:

"5.6(1). организации, предоставляющие услуги лыжных, горнолыжных баз (комплексов), осуществляют деятельность при условии выполнения требований и предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, выданных Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;";

1.8. в пункте 5.7.1 слова "по 13 декабря 2020 г. обеспечивается для обучающихся 5-11 классов" заменить словами "по 31 декабря 2020 г. обеспечивается для обучающихся 5-8, 10 классов";

1.9. в пункте 5.7.2 слова "по 13 декабря 2020 г." заменить словами "по 31 декабря 2020 г.";

1.10. в пункте 5.7.3 слова "по 13 декабря 2020 г." заменить словами "по 31 декабря 2020 г.";

1.11. пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 14 декабря 2020 г. по 27 декабря 2020 г.".

2. Настоящий указ вступает в силу с 14 декабря 2020 года.

Д.Н.Махонин



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