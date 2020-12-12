Цены на проезд в общественном транспорте Москвы вырастут незначительно

Проезд в общественном транспорте Москвы подорожает, но это будет незначительное повышение. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Он напомнил, что ежегодное повышение стоимости проезда в Москве обычно не превышает уровня инфляции. Так будет и в этом году, а некоторые билеты не подорожают вообще, пообещал Ликсутов. По его словам, вопрос о повышении транспортных тарифов будет вынесен на обсуждение правительства Москвы уже на следующей неделе.