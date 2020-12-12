Новости

Мишустин назначил ответственных за цены на социально значимые товары 10:20
Наталья Сергунина: Для молодежи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами 10:06
В Москве на улице найдены тела мужчины и ребенка 09:49
Оперштаб: Еще 5890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:10
Ученые выяснили, у кого COVID будет протекать особенно тяжело 08:40
В резиденции Деда Мороза рассказали о самых частых просьбах к празднику 08:37
Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса 07:58
Назван срок службы новой российской орбитальной станции 07:27
Трамп: До начала вакцинации от COVID-19 в США осталось менее 24 часов 06:30
Больше тысячи россиян вернулись с Кипра на родину вывозными рейсами 06:26
Наезд на группу демонстрантов в Нью-Йорке совершила женщина 05:53
В День Конституции РФ юным курильчанам вручили паспорта 05:37
Власти Швеции хотят отказаться от использования наличных денег 05:36
В Японии одобрена продажа первых генно-модифицированных продуктов 04:44
В России стало меньше продуктов с нарушением содержания ГМО 04:31
Верховный суд США отклонил иск Техаса о пересмотре итогов выборов 04:16
Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин до конца года 03:52
Роспотребнадзор: Коронавирус может стать причиной выпадения волос 03:40
Перечислены ситуации самостоятельной записи экранов смартфонами 03:15
Трамп на неделю продлил финансирование правительства 03:14
Сенат Конгресса США одобрил оборонный бюджет на 2021 год 02:50
Регионы Австрии смогут вводить масочный режим на улицах со скоплением людей 02:23
В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу демонстрантов 02:02
Больше 70 миллионов человек в мире заразились коронавирусом 01:41
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины 01:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Как рефинансировать ипотеку с материнским капиталом
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Минпросвещения опровергло 8 главных мифов о дистанционном обучении
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
Какие проблемы выявила программа льготной ипотеки
12.12.2020 10:06
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Для молодежи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами

Текст: Вадим Сергеев

Власти столицы проведут онлайн-марафон для молодежи "Ты в Москве", сообщает официальный портал мэрии.

Его участники смогут пообщаться с известными людьми из разных сфер, присоединиться к образовательным тренингам и презентовать свои сильные стороны на онлайн-ярмарке вакансий.

Фото: Пресс-служба министерства культуры РТ
Как школьники ставят оценки театрам и выставкам

Старт акции запланирован на 14 декабря. В общей сложности за 10 дней для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий - от мастер-классов и встреч с известными людьми до онлайн-викторин и нетворкинга.

"Участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов. Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни - вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

Чтобы присоединиться к марафону "ВКонтакте", нужно зайти на страницу "Молодежи Москвы".

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Мишустин назначил ответственных за цены на социально значимые товары
Правительство России расширило санкционный список в отношении Украины
Собянин: В Москве скоро откроется крупнейшее в стране производство вакцины "Спутник V"
Трубоукладчик "Фортуна" начал достраивать "Северный поток-2"
В подмосковных ресторанах необходима будет справка о прохождении теста на COVID
Как правильно подготовиться к вакцинации от COVID-19
Как развить вкус к литературе в "цифре": советы экспертов и школьников