Наталья Сергунина: Для молодежи Москвы проведут онлайн-марафон с мастер-классами, карьерными тренингами и паблик-токами

Власти столицы проведут онлайн-марафон для молодежи "Ты в Москве", сообщает официальный портал мэрии.

Его участники смогут пообщаться с известными людьми из разных сфер, присоединиться к образовательным тренингам и презентовать свои сильные стороны на онлайн-ярмарке вакансий.

Старт акции запланирован на 14 декабря. В общей сложности за 10 дней для студентов и школьников проведут 800 различных мероприятий - от мастер-классов и встреч с известными людьми до онлайн-викторин и нетворкинга.

"Участников ждет насыщенная образовательная, деловая и культурная программа от городских молодежных проектов. Профориентация и начало карьеры, развитие надпрофессиональных навыков, здоровый образ жизни - вот лишь некоторые темы предстоящего марафона. Их ребята определяли сами", - отметила заммэра Наталья Сергунина.

Чтобы присоединиться к марафону "ВКонтакте", нужно зайти на страницу "Молодежи Москвы".