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12.12.2020 09:10
Рубрика: Общество

Оперштаб: Еще 5890 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

В столице выздоровели еще 5890 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 524 779. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Фото: iStock
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Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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