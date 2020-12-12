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12.12.2020 17:13
Рубрика: Экономика

В первом автобусе из Твери до Ржевского мемориала проехали волонтеры-медики

Текст: Владимир Емельяненко

Четыре рейса в день будет делать новый автобусный маршрут "Тверь - Ржевский мемориал Советскому солдату". Его протяженность составила около 130 километров, а первыми его туристами-пассажирами стали волонтеры-медики из Тверской области, которые помогают больным, зараженным коронавирусной инфекцией. На маршрут вышел комфортабельный автобус туристического класса вместимостью 50 человек.

Фото: Макс Альперт / РИА Новости
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Открытие сообщения между Тверью и Ржевским мемориалом станет хорошим дополнением к существующему туристическому маршруту "Ржев - Ржевский мемориал". Его протяженность составляет 9 километров и пользуется большой популярностью у туристов. Этот автобус совершает 12 рейсов в день. С лета 2020 года - с момента запуска маршрута - им воспользовались более 3,5 тысячи человек.

Справка "РГ"

Мемориальный комплекс в память о солдатах Красной армии построен на месте кровопролитных сражений подо Ржевом 1942-1943 годов. Открытие мемориала состоялось 30 июня 2020 года.

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