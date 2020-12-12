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12.12.2020 14:43
Рубрика: Происшествия

В Тульской области подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Тульской области следователи СК России начали проверку информации о драке девочек-подростков. По результатам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщает сайт регионального управления СК.

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ЧП произошло 9 декабря в городе Киреевск. Одна девочка жестоко избила сверстницу. Это избиение снимали на видео другие подростки.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки ими также будет дана юридическая оценка работе органов по профилактике правонарушений среди школьников в Киреевске.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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