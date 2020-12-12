В Тульской области подростки сняли на видео жестокое избиение сверстницы

В Тульской области следователи СК России начали проверку информации о драке девочек-подростков. По результатам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение, сообщает сайт регионального управления СК.

ЧП произошло 9 декабря в городе Киреевск. Одна девочка жестоко избила сверстницу. Это избиение снимали на видео другие подростки.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки ими также будет дана юридическая оценка работе органов по профилактике правонарушений среди школьников в Киреевске.