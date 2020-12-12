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12.12.2020 14:53
Рубрика: Власть

Военные построили пять мостов в Тульской области

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Предоставлено Минобороны РФ Фото: Предоставлено Минобороны РФ
Фото: Предоставлено Минобороны РФ

Хороший подарок к Новому году сделали жителям Тульской области мостовые подразделения 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Они досрочно передали местным властям несколько автодорожных переправ.

Фото: РИА Новости
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В субботу на торжественное открытие одного из таких объектов приехал заместитель главы военного ведомства России генерал армии Дмитрий Булгаков. "Мы очередную задачу выполнили - по решению министра обороны Сергея Шойгу построили пять мостов и сдаем их в эксплуатацию", - сообщил он.

Булгаков добавил, что войска выполнили работу быстро, раньше намеченных сроков и качественно. По оценке замминистра, в стройке были задействованы военнослужащие, которые являются настоящими мастерами своего дела. Всего с 2018 года они возвели в Тульской области 19 мостов.

Генерал напомнил, что Вооруженные силы были задействованы в строительстве подобных объектов в разных регионах России. "В Курской области мосты строили, на Дальнем Востоке, в Костроме стоят мосты вообще на федеральной трассе. Мостовыми подразделениями на всей территории страны не менее 200 мостов построено", - отметил Булгаков.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ

Говоря о только что открывшемся объекте в городе Белеве Тульской области, замминистра напомнил, что Прохоровский мост находился в аварийном состоянии и был частично разрушен. "Теперь транспортное сообщение между двумя разделенными частями города, где проживают более 12 тысяч человек, восстановлено", - заявил Булгаков. Он пообещал, что по просьбе местных жителей до новогодних праздников военные помогут сделать на этом мосту тротуар.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поблагодарил военнослужащих и лично Сергея Шойгу и Дмитрия Булгакова за такую работу. "Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества с министерством обороны в ближайшие годы" - подчеркнул руководитель региона.

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
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Мостовые подразделения 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа в общей сложности возвели в Тульской области пять мостовых переходов протяженностью от 12 до 75 метров. Они проходят через реки Шатец, Упа, Мокрая Табола, Пениковка в Веневском, Кимовском, Дубенском, Белевском районах, а также через водную преграду в деревне Грибовка.

Эти мосты обеспечат круглогодичное сообщение между 12 населенными пунктами, в которых проживают более 20 тысяч человек. Грузоподъемность каждого возведенного автодорожного моста - не менее 50 тонн. Этого достаточно для проезда не только легковой, но и грузовой техники. Срок эксплуатации мостов составляет не менее 50 лет.

Фото: Предоставлено Минобороны РФ
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