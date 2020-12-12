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12.12.2020 05:37
Рубрика: Общество

В День Конституции РФ юным курильчанам вручили паспорта

Текст: Александр Филимоненко
Фото: Пресс-служба губернатора Сахалинской области. Фото: Пресс-служба губернатора Сахалинской области.
Фото: Пресс-служба губернатора Сахалинской области.

На острове Кунашир прошли мероприятия, приуроченные к государственному празднику - Дню Конституции, сообщает пресс-служба губернатора Сахалинской области. Они состоялись в Южно-Курильске в символичном месте - на площади Ленина, где минувшим летом установили памятный знак с текстом новой поправки в Конституцию РФ о нерушимости российских границ.

Фото: Петр Коннов
В Уфе с текстом новой Конституции можно ознакомиться с помощью QR-кодов

Глава региона Валерий Лимаренко вручил четырем школьникам паспорта.

- Сегодня в нашей стране отмечается День Конституции и очень символично, что именно в этот праздник вы получаете первые паспорта, - сказал губернатор. - Вам повезло родиться и жить на Кунашире. На восточной границе России. Отмечая День Конституции, мы подтверждаем намерение твердо стоять на своих позициях, развивать Курильские острова, повышать качество жизни людей.

Полноправными гражданами России стали ребята 2006 года рождения.

- Получение паспорта - это по-настоящему важное событие. Его ждет каждый человек, - поделилась эмоциями восьмиклассница Милана Ерина. - Вместе с паспортом мне вручили Конституцию РФ - главный закон нашей страны. Я обязательно ее прочитаю.

Торжественное мероприятие завершилось возложением цветов к памятному знаку "Слава героям".

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