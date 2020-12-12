На Дону из-за гололеда столкнулись девять машин

В Ростовской области произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Передает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Уточним, массовая авария случилась на трассе между Ростовом и Азовом. К счастью обошлось без жертв и пострадавших. Среди участников ДТП МАЗ, грузовая "ГАЗель" и семь легковушек.

По предварительным данным, причиной ЧП стало несоблюдение дистанции и скоростного режима в условиях гололеда.

Полицейские просят водителей по возможности отложить дальние поездки и быть более внимательными при выезде на дорогу.