На Кубани выбрали нового атамана казачьего войска

Новым атаманом Кубанского казачьего войска стал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Как сообщили в пресс-службе главы региона, из-за непростой эпидемиологической ситуации большая часть казаков из районов края голосовали дистанционно.

- Единогласно на пост атамана ККВ избран вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Ранее он занимал должность заместителя главы Гулькевичского района. А с 2014 года является атаманом Гулькевичского районного казачьего общества, - говорится в сообщении.

Чтобы атаман вступил в должность, его кандидатуру теперь должен утвердить президент России Владимир Путин.

Избрание Власова прокомментировал Верховный атаман Всероссийского казачьего войска Николай Долуда, который до этого 12 лет возглавлял кубанских казаков.

- Казаки нужны сегодня России и стране. Нигде в стране нет такого количества казачьих учебных учреждений, как на Кубани, такой выстроенной работы с казачеством. Мы планируем создать ассоциацию казачьих вузов - прежде всего, они должны быть аграрными, - отметил Долуда.

Выборный Сбор Кубанского казачьего войска впервые прошел в режиме онлайн. В октябре 2020 года Совет атаманов предложил кандидатуру Александра Власова на пост атамана войска, решение тогда поддержал и глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.