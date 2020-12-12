Регионы Австрии смогут вводить масочный режим на улицах со скоплением людей

Федеральные земли Австрии получают право вводить масочный режим в местах массового скопления людей на улице для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

"Масочный режим станет обязательным не только в местах, где собирается много людей, но и на работе, если нет возможности соблюдать социальную дистанцию", - цитирует ТАСС австрийского канцлера.

В минувший понедельник, седьмого декабря, власти страны частично отметили жесткий карантин. Школьники младших классов вернулись к учебе, вновь открылись магазины, музеи и салоны красоты. В силе остались ограничения на выход из дома с 20:00 до 06:00. В стране сейчас завершается первый этап массового тестирования на коронавирус. Пройти обследование может каждый желающий. А на период с 8 по 10 января 2021 года власти Австрии анонсировали уже вторую проверку на COVID-19 среди населения.

Ранее канцлер Себастьян Курц также перечислил ограничения на предстоящие праздники. Отмечать Рождество в Австрии можно будет в коллективе не более чем из десяти человек, а встречать Новый год можно в присутствии только двух семей. По данным МВД Австрии на 11 декабря, из 316 тысяч 581 заразившегося выздоровели 273 503 человека, умерли 4 289 человек.