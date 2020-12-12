Постановление администрации Тамбовской области от 10 декабря 2020 года № 1000 "О внесении изменений в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тамбовской области" (в редакции от 30.09.2020) следующие изменения:

дополнить пункт 4 абзацем следующего содержания:

"на организацию и проведение новогодних и рождественских праздников в дошкольных образовательных организациях, при условии их организации отдельно для каждой группы, отсутствии родителей и запрета на оказание услуг лицами, осуществляющими деятельность в области исполнительских искусств (подкласс 90.01 ОКВЭД), в области отдыха и развлечений (подкласс 93.2, подгруппы 93.29.2, 93.29.9 ОКВЭД).";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности (индивидуальным предпринимателям) сократить количество планируемых мероприятий по проведению новогодних и рождественских праздников на открытом воздухе.

Срок с 20.12.2020 по 15.01.2021.";

пункты 5-10 считать пунктами 6-11 соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.12.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области О.О.Иванов







