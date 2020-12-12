Постановление администрации Тамбовской области от 9 декабря 2020 года № 999 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 02.12.2020) следующие изменения:

в пункте 18.4:

абзац четвертый признать утратившим силу;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Запрет, установленный в абзаце втором настоящего пункта, не распространяется на деятельность предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания на территории вокзалов, аэропорта, автозаправочных станций, а также оказывающих услуги дистанционным способом.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 10.12.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин







