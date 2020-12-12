Трамп на неделю продлил финансирование правительства

Президент США Дональд Трамп продлил финансирование федерального правительства еще на неделю - до 18 декабря. Соответствующий документ американский лидер подписал в пятницу, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее временный бюджет был одобрен палатой представителей и сенатом Конгресса США, пишет ТАСС. Срок действия предыдущей резолюции о финансировании деятельности госучреждений истекал 11 декабря.

Без продления финансирования правительству грозил бы очередной шатдуан - временная приостановка работы министерств. Напомним, в период с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года в Вашингтоне были частично закрыты госучреждения в результате противостояния между демократами и Трампом. Причиной стали разногласия по поводу выделения средств на строительство пограничной стены на границе США и Мексики.