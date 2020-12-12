Указ главы Республики Тыва от 9 декабря 2020 года № 292 "О внесении изменения в приложение № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в подпункт 1 пункта 7 приложения № 1 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" изменение, исключив слова "кинотеатрах (кинозалах),".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







