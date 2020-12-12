Указ губернатора Ульяновской области от 9 декабря 2020 года № 186 "О внесении изменения в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в абзац первый подпункта 5.8 пункта 5 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" изменение, дополнив его после слов "13 декабря 2020 года" словами ", с 14 по 27 декабря 2020 года, с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области С.И.Морозов







