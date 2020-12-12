В Британии пытаются разгадать историю кота Ивана

Когда еще на заре цивилизации, согласно историческим летописям, люди стали находить общий язык с животным миром, именно пес стал первым другом человека, степной конь его первым слугой, а дикая корова щедрой хранительницей свежей еды.

И только кота, если следовать мотивам Киплинга, самого дикого из зверей, не удавалось людям приручить дольше всего, хотя хвостатому и очень хотелось отведать теплого молока. Тогда он и ударился в хитрости, сказав хранительнице пещеры слова, которые ей еще никто не говорил. Он убедил ее в том, что она очень красивая.

Именно лесть, судя по авторской версии, и спровоцировала женщину заключить договор, согласно которому, если кота похвалят трижды, он сможет, когда захочет, греться у костра в пещере и пить молоко три раза в день до скончания века.

Кто знает, комментируют ситуацию местные обозреватели, возможно далекий зов предков и помог трехлетнему потомку хвостатых обрести приют на берегах туманного Альбиона. Во всяком случае, информирует ITV News, волонтеры благотворительной организации Cats Protection сбились с ног в поисках хозяев кота, которого предположительно доставили в Великобританию из РФ.

А началась эта история минувшим летом, когда в своем саду его повстречала семейная пара из Саутгемптона. Супруги с первого взгляда оценили достоинства хвостатого гостя, недолго думая, решили его приютить, но он, увы, оказался строптивым и не смог найти общего языка с двумя другими кошками этого дома.

Правда, с приходом зимы стало понятно, что на улице гость из далекой России может замерзнуть, поэтому его пришлось с рук на руки передать в центр по защите кошек местным волонтерам.

Там ветеринары и обнаружили у него чип, который подтверждал, что питомец десантирован из России, хотя дополнительной информации о его хозяевах указано не было.

По единодушному мнению врачей и хозяев, путешественника было решено назвать Иваном. Его отправили в приют на острове Уайт, где ему сделали все необходимые прививки. Кстати, руководитель приюта Cats Protection Мэл Рид уже успел оценить характер Ивана, назвав его "очень дружелюбным котом". Правда, признается он, его история полна загадок: "Возможно, он привык к своему дому и испугался британских реалий, а возможно, его привезли сюда еще котенком". Если бы хозяева вовремя обновили информацию в чипе, связаться с ними было бы проще, пояснил ситуацию Рид.

А пока кот Иван привыкает к распорядку британского приюта, волонтеры продолжают поиски его хозяев в надежде раскрыть и тайны его континентального путешествия.